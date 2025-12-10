Jungkook de BTS en couverture de Rolling Stone en Corée du Sud, au Royaume-Uni et au Japon

ⓒ Big Hit Music

Jungkook, membre de BTS, figure en couverture des éditions sud-coréenne, britannique et japonaise de Rolling Stone. Ce dernier a récemment dévoilé une couverture exclusive consacré au chanteur sud-coréen, fruit d’une collaboration inédite entre les éditions des trois pays depuis la création du magazine musical américain. Jungkook devient ainsi le premier artiste soliste sud-coréen à être sur la une de Rolling Stone UK.





La revue présente un portefolio accompagné d’une interview dans laquelle Jungkook évoque ses activités, son orientation musicale et sa vision artistique. Les photos de l’artiste ont également été publiées en couverture digitale de Rolling Stone aux Etats-Unis, en France, en Inde, aux Philippines et en Chine. Au total, en combinant les éditions imprimées et digitales, il est en couverture dans huit pays.





Dans l’interview, Jungkook confie notamment qu’il se trouve actuellement « dans une période de nouvel essor, où il tente de nouvelles expériences tout en continuant d’évoluer ». Il espère ainsi « montrer les différentes facettes de sa personnalité et devenir un artiste qui crée les tendances, plutôt que de les suivre ».