Dans la tourmente, Jo Se-ho se met en retrait des émissions « You Quiz on the Block » et « 2 Days 1 Night »

L’animateur Jo Se-ho quitte les émissions auxquelles il participait régulièrement après la dégradation de l’opinion publique à la suite d’allégations de liens avec des organisations criminelles. Son agence A2Z Entertainment a annoncé cette nouvelle, mardi, dans un communiqué : « Jo Se-ho quitte les émissions ‘You Quiz on the Block’ de tvN et ‘2 Days 1 Night’ de KBS 2TV ».





L’agence a expliqué que « Jo Se-ho ressent une profonde responsabilité face aux malentendus et controverses récemment soulevés à son encontre, et est pleinement conscient du malaise ressenti par les téléspectateurs ». Elle a également ajouté que l’animateur s’était retiré volontairement après consultation avec les producteurs. Cependant, A2Z Entertainment a réitéré que les allégations d’implications directe ou indirecte dans les activités d’organisations criminelles et de réception de cadeaux de luxe sont totalement infondées.





La polémique a éclaté lorsque l’auteur des accusations a publié une photo de Jo Se-ho avec un homme, affirmant que cet individu serait une figure clé d’une organisation criminelle gérant divers sites de paris illégaux. Il a également soulevé des soupçons selon lesquels l’animateur aurait fait la promotion d’une franchise effectivement détenue par l’homme de la photo et aurait reçu en échange des cadeaux de luxe.