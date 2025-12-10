Spotify : le rock et l’indie sud-coréens s’imposent en 2025

ⓒ JYP Entertainment, CAM WITH US

Le rock et l’indie sud-coréens connaissent une croissance spectaculaire sur Spotify cette année, portés notamment par le groupe DAY6 et l’artiste Car, the Garden. Ce phénomène a été mis en lumière par le bilan de fin d’année « Wrapped » dévoilé hier par la plateforme de streaming musical.





Les données mondiales révèlent une hausse remarquable de l’écoute de ces genres musicaux : le rock sud-coréen a progressé de 16 % par rapport à l’année dernière, tandis que l’indie affiche une augmentation impressionnante de 68 %.





L’analyse des cinq chansons de rock sud-coréen les plus écoutées à l’échelle mondiales place DAY6 en position de force, avec trois titres dans le top 5, notamment « You Were Beautiful » qui occupe la tête. Le groupe The Rose figure à la deuxième position avec « Back To Me », tandis que Woodz arrive au troisième rang avec « Drowning ».





Dans la catégorie indie, Car, the Garden s’impose avec « Closely Far Away » au sommet du classement. Le groupe Redoor se classe deuxième avec « Forever Has Always Been », suivi de « 1:05 » de The Black Skirts.