Younha fait don de 100 millions de wons pour soutenir l’éducation scientifique

#News Show-biz l 2025-12-12

Musique coréenne

ⓒ C9 Entertainment
La chanteuse Younha a effectué un don de 100 millions de wons, soit environ 58 000 euros, à la Fondation coréenne des bourses d’études afin de soutenir les étudiants en astronomie. C’est son agence C9 Entertainment qui a annoncé mercredi ce geste caritatif.

L’artiste s’est rendue la veille au bureau de Séoul de l’association pour remettre personnellement cette donation. « Je souhaitais partager l’amour que j’ai reçu des fans avec les scientifiques de demain », a-t-elle déclaré. Younha a ensuite ajouté qu’elle espère que les étudiants en physique et en astronomie pourront se consacrer pleinement à leurs études sans soucis financiers et devenir des talents aussi brillants que les étoiles dans un ciel nocturne ».

Cette initiative n’est guère surprenante de la part de Younha, qui a toujours manifesté un intérêt marqué pour l’espace et les sciences. Elle a notamment sorti plusieurs morceaux inspirés de concepts astronomiques comme « Event Horizon » et « Oort Cloud », témoignant de sa fascination constante pour l’univers.
