Can This Love Be Translated? » : la romance avec Kim Seon-ho et Go Yoon-jung arrive en janvier

ⓒ NETFLIX

Netflix a annoncé mercredi la sortie prochaine de sa nouvelle série originale « Can This Love Be Translated? », réunissant les acteurs Kim Seon-ho et Go Yoon-jung dans une romance très attendue. La diffusion débutera le 16 janvier prochain.





La série raconte l’histoire de Joo Ho-jin, incarné par Kim Seon-ho, un interprète multilingue qui se voit confier la mission d’accompagner Cha Mu-hee, jouée par Go Yoon-jung, une star de renommée internationale. De cette rencontre professionnelle naîtra une comédie romantique aux rebondissements imprévisibles.





Le projet bénéficie du talent reconnu des sœurs Hong, Hong Jung-eun et Hong Mi-ran, duo de scénaristes célèbre pour avoir signé plusieurs succès tels que « Alchemy of Souls », « Hotel Del Luna » ou encore « The Greatest Love ».