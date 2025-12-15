37. Le phénomène BTS

Les débuts de la K-pop et des idoles de la première génération Dans l’histoire de la K-pop, l’apparition de Seo Tae-ji & Boys en 1992 est très importante. A cette époque, Seo Taeji a conduit la culture adolescente vers le courant principal en présentant un style musical fusionnant le hip-hop, le rock et la danse. Il est considéré comme un artiste ayant changé le cours de la musique populaire coréenne. Par la suite, à la fin des années 1990, les idoles de la première génération comme H.O.T. et Sechs Kies se sont produits sur les scènes nationales, et après BoA en 2000, les idoles de la deuxième génération comme TVXQ et les Wonder Girls ont commencé à faire connaître la K-pop sur la scène internationale, principalement au Japon et en Asie du Sud-Est.





Seo Taeji & Boys, Sechs Kies, TVXQ, H.O.T., BoA

L’influence mondiale de Psy et de Gangnam Style Gangnam Style de Psy (2012) est différent du modèle typique de la K-pop, mais grâce à sa popularité virale sur Youtube, il a attiré l’attention mondiale pour la K-pop. C’est à partir de ce moment-là que les principaux médias américains ont commencé à s’y intéresser sérieusement, et cette chanson a été considérée comme un catalyseur pour sa diffusion mondiale.





Psy, Gangnam Style

La danse du cheval de Gangnam Style de Psy, populaire dans le monde entier

ⓒ KBS

L’apparition de BTS et l’essor mondial de la K-pop Depuis ses débuts en 2013 avec le titre No More Dream, le groupe sud-coréen BTS a acquis une renommée mondiale. Il a obtenu le prix Top Social Artist aux Billboard en 2017, et son single Dynamite a atteint la première place du Billboard Hot 100 en 2020, établissant un record pour un groupe sud-coréen. Plusieurs de leurs chansons ont par la suite occupé la première place des charts. BTS construit ses albums comme une narration unique, transmettant des messages et interagissant avec ses fans. Les paroles se sont étendues au-delà de la musique, avec des discours à l’ONU et des campagnes sociales. Les activités de leur fandom, ARMY, renforçent également leur influence sur la société.





Le groupe BTS

ⓒ KBS

BTS, nommés Envoyés spéciaux du président

pour la culture et les générations futures, 2021

ⓒ KBS

La performance de BTS de Permission to Dance sur le parvis de l’ONU, 2021

ⓒ KBS

L’attente du retour complet de BTS Même durant la pause due au service militaire de BTS, diverses activités ont continué sur le marché de la K-pop. Récemment, des idoles des 4e et 5e génération, comme Rosé de BLACKPINK, qui a été nommée dans les principales catégories des Grammy Awards 2026, se sont illustrées sur la scène mondiale, créant de nouvelles dynamiques. L’attente autour du retour complet de BTS suscite de nouveau l’intérêt du marché musical mondial et des fans. Les parcours individuels de chaque membre ainsi que leur évolution musicale semblent être des indicateurs importants de la croissance et de l’expansion continue de la K-pop.



