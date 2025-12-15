msnz, l’une des sous-unités du méga-groupe tripleS, dépasse les 360 000 ventes avec « Beyond Beauty »

ⓒ MODHAUS

Le girls band le plus nombreux de la K-pop tripleS, souvent présenté comme « un groupe aux mille possibilités », continue d’explorer son concept unique !





Les vingt-quatre membres de tripleS se déploient dans différentes sous-unités dynamiques, appelées DIMENSIONS, qui évoluent chacune sur leur propre terrain dans la scène K-pop. Il existe déjà quinze DIMENSIONS et le groupe complet ne revient qu’une fois par an, toutes les autres activités se déroulant sous ces formations.





Parmi ces sous-unités, msnz vient de confirmer sa popularité avec son nouvel album « Beyond Beauty ». Ce projet réunit quatre DIMENSIONS, Neptune, Sun, Moon et Zenith, qui s’activent en même temps sous la bannière msnz. L’album marque ainsi un moment où plusieurs univers du girls band se rencontrent.





Sorti le 24 novembre, le disque a dépassé les 360 000 ventes selon le classement local Hanteo, un chiffre comptabilisé sur la première semaine de sortie. L’industrie voit souvent cette période comme un indicateur du soutien du cœur du fandom, celui qui se mobilise dès les premiers instants. « Beyond Beauty » a d’ailleurs franchi la barre des 180 000 exemplaires rien que le premier jour.





L’opus réunit une série de titres portés par les différentes DIMENSIONS. « Magic Shine New Zone » ouvre la liste, suivie de « Fly Up » de Neptune, « Cameo Love » de Moon, « Bubble Gum Girl » de Sun, « Q&A » de Zenith, puis « Christmas Alone » interprété par les vingt-quatre membres. Ce dernier morceau est un titre électro-pop qui évoque l’idée qu’un Noël passé seul peut aussi devenir un moment où chacun retrouve sa propre joie intérieure.