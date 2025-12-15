BOYNEXTDOOR apparaît dans le classement annuel de YouTube Shorts en Corée du Sud

ⓒ KOZ Entertainment

Le groupe en pleine ascension BOYNEXTDOOR s’est retrouvé dans un classement annuel de YouTube avec une distinction assez rare pour un boys band de K-pop.





Selon la liste de fin d’année publiée le 3 décembre, son single numérique « IF I SAY, I LOVE YOU », sorti au début de l’année, s’est placé en dixième position du Top 10 des titres les plus populaires sur YouTube Shorts en Corée du Sud. BOYNEXTDOOR y apparaît comme le seul boys band sud-coréen et cette petite place à part a suffi pour attirer tous les regards.





Ce Top 10 repose sur les chansons utilisées dans des Shorts mis en ligne en Corée et retient à la fois les titres dévoilés cette année et ceux dont la croissance s’est montrée particulièrement forte par rapport à l’année précédente.





« IF I SAY, I LOVE YOU » est un titre dansant qui raconte avec légèreté les jours qui suivent une rupture. Le morceau évoque l’amour perdu sans pesanteur et glisse une pointe d’humour qui a vite séduit les auditeurs. Ce succès a permis au groupe de se faire une vraie place parmi les incontournables du streaming. Le titre a dominé le Top 100 local d’Apple Music pendant trente-sept jours, du 9 janvier au 14 février, et il s’est également glissé dans les classements Billboard Global et Global 200, signe que son écho a dépassé les frontières.