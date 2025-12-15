16 ans après ses débuts, Krystal de f(x) se lance enfin en solo

ⓒ Beasts And Natives Alike

Krystal, membre emblématique du girls band légendaire f(x) et désormais active comme actrice, a attiré l’attention en dévoilant son tout premier projet solo, seize ans après ses débuts.





Le 27 novembre, elle a sorti son single « Solitary ». Le titre reste fidèle à la couleur RnB soul qu’elle avait déjà montrée avec ses reprises sur SoundCloud, notamment « Georgy Porgy », « I’m Coming Back » et « My Flame ». Ces morceaux avaient déjà esquissé la direction artistique de ce premier disque solo.





L’artiste a également partagé le premier épisode de « Charging Crystals » sur la chaîne officielle Youtube de son label Beasts and Natives Alike. La vidéo revient sur la création du disque en suivant son travail entre Londres et le grand complexe culturel House of Refuse à Jeju, puis sa session d’enregistrement à San Francisco avec Toro y Moi, artiste et producteur reconnu à l’international. C’est la première fois que le processus complet de préparation de ce projet est montré.