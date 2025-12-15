ALPHA DRIVE ONE dévoile « FORMULA » avant ses débuts officiels

ⓒ WAKEONE

Le boys band ALPHA DRIVE ONE, présenté comme un nouveau venu déterminé à s’imposer sur la scène mondiale de la K-pop, a publié un titre pré-sorti « FORMULA » avant ses débuts officiels.





Cette nouveauté a été réalisée avec la productrice KENZIE, bien connue pour ses hits K-pop. Le morceau s’appuie sur une énergie électronique portée par un synthé percutant et une basse qui avance avec une intensité presque animale. Le refrain accrocheur annonce l’arrivée du groupe et l’ensemble traduit l’élan d’une jeunesse qui se lance enfin après une longue attente.





Les huit membres, qui ont chacun suivi leur propre chemin avant de se réunir, racontent dans « FORMULA » l’instant où ils deviennent enfin une équipe et posent les bases de leur identité commune. La chanson met en scène cette prise de conscience collective tout en annonçant la couleur de leur premier album « EUPHORIA », prévu pour le 12 janvier.