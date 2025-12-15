JUNIEL revient avec une chanson de Noël « Let it snow »

ⓒ Deerwood Entertainment, playmusic entertainment

Le 3 décembre, JUNIEL a fait son retour trois mois après sa dernière sortie avec « Let it snow », un titre de Noël destiné à accompagner l’hiver.





Le morceau mêle une mélodie douce et une voix épurée pour évoquer l’émotion du premier flocon, la chaleur apaisante que l’hiver apporte parfois et cette légère vibration que l’on ressent quand une personne chère nous traverse l’esprit. Il diffuse une douceur hivernale qui glisse naturellement dans l’écoute, et la participation de Ko Young Bae, chanteur du groupe Soran et apprécié comme vocaliste et auteur-compositeur, ajoute une touche supplémentaire de charme à l’ensemble.





Depuis ses débuts, JUNIEL a su toucher le public grâce à son timbre sensible et à sa manière délicate d’aborder la musique. Cette nouvelle chanson prolonge cette identité et apporte une touche de réconfort et de tendresse pour la saison hivernale.