K-Influencer 2025 : le voyage coréen de Mathilde Sainte

Aujourd’hui, dans l’Invité du mercredi, nous partons à la rencontre d’une artiste française qui fait rayonner la culture coréenne à travers ses créations. Mathilde Sainte est illustratrice et fondatrice d’ILLUNIMARTS, un univers artistique dédié aux fans de K-pop, aux K-drama addicts et aux K-food lovers.





L’année 2025 marque une étape décisive pour elle : première participation à une convention coréenne en France — le Festival 123 Seollal, lancement de sa boutique en ligne, et surtout, sa sélection au programme K-Influencer Academy 2025, organisé par le gouvernement sud-coréen. Ce programme a pour objectif de former des créateurs de contenu du monde entier afin de partager et diffuser la culture coréenne sur les réseaux sociaux.





Lauréate du prix K-Influencer décerné à Séoul lors de la « Grande Fête de la Culture coréenne », Mathilde revient tout juste d’un séjour en Corée, riche en émotions et en découvertes. Cet entretien a été réalisé à distance, entre la Corée et la France.