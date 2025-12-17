Aller au menu Aller à la page

EXO annonce son grand retour

#News Show-biz l 2025-12-17

Musique coréenne

ⓒ SM Entertainment
EXO, qui a récemment repris ses activités, sortira un nouvel album studio le mois prochain. Son agence SM Entertainment a annoncé lundi que le groupe publiera son 8e album « REVERXE », le 19 janvier 2026.

Ce projet marque le retour d’EXO avec un album complet, près de deux ans et demi après la sortie de son précédent disque « EXIST » en juillet 2023. Ce nouvel opus contiendra neuf titres, dont la ballade pop « I’m Home ».

EXO a officiellement relancé ses activités collectives en organisant dimanche un fan meeting. Le groupe avait connu une période d’interruption à partir de 2019, lorsque Xiumin et D.O. avaient été les premiers membres à effectuer leur service militaire obligatoire, suivis progressivement par les autres membres. Tous ont désormais terminé leur service militaire, Sehun étant le dernier à avoir été libéré en septembre dernier.
