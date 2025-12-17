« THE BEST » : Lee Moon-sae émeut 24 000 fans avec 40 ans de tubes

ⓒ KMOONfnd

Le chanteur légendaire Lee Moon-sae a tenu son concert solo « THE BEST », les 13 et 14 décembre au KSPO Dome de Séoul, affichant complet avec 24 000 spectateurs sur deux soirs. Pendant deux heures et demie, il a interprété ses plus grands succès accumulés au cours de ses 47 années de carrière.





Fidèle au titre du spectacle, l’artiste de 66 ans a proposé une setlist composée exclusivement de tubes, de « Sonyeo » qui a ouvert le concert, jusqu’à « Coucher de soleil rouge ». Le public a pu redécouvrir des classiques comme « Quand l’amour passe », « Sous l’ombre des platanes » ou encore « La complainte de Gwanghwamun », couvrant l’intégralité de sa discographie depuis ses débuts en 1983 avec « Je suis un homme heureux » jusqu’à ses succès plus récents.





Le concert a mis en valeur l’expertise scénique de Lee Moon-sae, avec des chorégraphies dignes d’une comédie musicale, des changements de costume et même des moments où il jouait lui-même de la guitare. Il a également distribué à tous les spectateurs des ramyeon à son nom en guise de cadeau surprise.