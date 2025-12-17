AHOF annonce son premier fancon national avec tous ses membres

F&F Entertainment

Le rookie de la scène K-pop AHOF s’apprête à revenir en formation complète au début de 2026.





Les membres présenteront leur premier fancon en Corée du Sud, « AHOFOHA All time Heartfelt Only FOHA », les 3 et 4 janvier au Jangchung Arena à Séoul. L’événement aura une signification particulière, puisqu’il s’agira de la première scène réunissant les neuf artistes après le retour de Chih En. Celui-ci avait interrompu ses activités en septembre pour des raisons de santé avant de reprendre récemment. AHOF souhaite ainsi offrir un début d’année inoubliable avec une performance plus soignée que jamais.





En attendant ce rendez-vous, le groupe s’active déjà pour la fin d’année et se prépare à monter sur scène au « KBS 2025 Gayo Daechukje Global Festival », ainsi qu’au « 2025 SBS Gayo Daejeon ».