KickFlip fête son premier anniversaire avec son fancon en janvier

JYP Entertainment

KickFlip ouvrira la nouvelle année avec un fancon organisé pour célébrer son premier anniversaire. Le groupe tiendra « From KickFlip, To WeFlip in Seoul » en janvier 2026.





Les concerts auront lieu les 17 et 18 janvier au Blue Square SOL Travel Hall à Yongsan. Le boys band a prévu quatre représentations, à 14 heures et 17 heures le premier jour, puis à 13 heures et 18 heures le second.





Débutant sur la scène K-pop le 20 janvier dernier, KickFlip s’est rapidement imposé comme un « super rookie ». Pour son premier anniversaire, les membres souhaitent partager un moment particulier avec leur fandom WeFlip. L’affiche du concert laisse même entrevoir la possibilité d’une tournée nationale, avec un design en forme de tampons reprenant plusieurs noms de villes sud-coréennes, ce qui n’a pas manqué d’attiser la curiosité des fans.