NEWBEAT annonce son premier concert exclusif pour le 18 janvier

Le boys band NEWBEAT donnera son premier concert exclusif le 18 janvier prochain.





L’événement se tiendra au Yes24 Wonderloch Hall à Séoul et portera le nom « Drop the NEWBEAT ». Il s’agira d’un moment important pour le groupe, qui a fait ses débuts en mars et a depuis mené plusieurs activités jusqu’à son récent comeback. Les membres souhaitent retrouver leurs fans, revenir sur le chemin parcouru et créer de nouveaux souvenirs ensemble.





NEWBEAT avait attiré l’attention dès ses débuts en lançant un projet d’envergure et en se présentant comme une nouvelle génération de super rookies. Le groupe a véritablement démarré sa carrière avec son premier album « RAW AND RAD », puis a rencontré le public à travers un global debut show sur Mnet et un fan showcase sur SBS. Les garçons ont ensuite accumulé de l’expérience en montant sur de grandes scènes, comme le « LOVESOME Festival 2025 », « le KCON JAPAN 2025 » et « le KCON LA 2025 », tant en Corée qu’à l’étranger.