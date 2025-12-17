Cherry Filter lance 2026 avec son concert « Cherry New Year »

ⓒ YONHAP News

Le groupe Cherry Filter donnera un concert en solo intitulé « Cherry New Year » le 1er février prochain au Yes24 Live Hall de Séoul. C’est ce qu’a annoncé lundi son label Rolling Hall. Le quatuor présentera une performance riche en énergie, revisitant ses titres phares accumulés au fil de ses quasi 30 ans de carrière.





Le leader Jeong Woo-jin a déclaré « qu’ils avaient préparé une setlist qui permettra aux membres et au public de s’éclater ensemble sur scène, ouvrant ainsi 2026 de façon bruyante et éclatante ».





Le groupe débutera la nouvelle année de manière intense, comme il est entrain de terminer 2025 avec notamment une participation à l’évènement « Sound Planet Festival » en septembre ainsi qu’à de nombreux festivals universitaires.