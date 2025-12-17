Choi Sung-won de Deulgukhwa fait revivre un album de 1985

ⓒ Jestory Music

L’album culte « Notre exposition de chansons », sorti en 1985, fait son retour sous la direction de Choi Sung-won, membre du groupe Deulgukhwa. La maison de disques Jestory a annoncé lundi qu’elle publiera le 5 janvier prochain la nouvelle version.





Le disque original était une compilation révolutionnaire rassemblant des artistes underground. Le premier volume, considéré comme un vent de fraîcheur dans l’industrie musicale sud-coréenne avec son style distinctif, a été sélectionné en 2018 parmi les 100 albums majeurs de la musique populaire de Corée du Sud.





Ce reboot, 40 ans après, contient 11 chansons interprétées par de nouveaux artistes sur le thème « vie et pensées ». Les morceaux comprennent des compositions originales de jeunes chanteurs ainsi que des œuvres signées Choi Sung-won et d’autres musiciens.