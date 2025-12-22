38. La musique classique sud-coréenne

La reconnaissance du statut de la musique classique sud-coréenne L’année 2025 a été celle où le statut de la musique classique sud-coréenne a été reconnu dans le monde entier. Le chef d’orchestre Chung Myung-hoon a été confirmé comme futur directeur musical de la Scala en Italie, l’un des trois plus grands opéras du monde. Il est le premier directeur musicale d’origine asiatique à occuper ce poste depuis l’ouverture de l’institution en 1778. Un évènement symbolique qui montre que la musique classique sud-coréenne est au cœur de la musique classique mondiale. De plus, la soprano Jo Sumi a été honorée de la plus haute distinction française de Commandeur, réaffirmant une fois de plus, le prestige international du chant sud-coréen.





Le chef d'orchestre Chung Myung-hoon (à gauche) et la soprano Jo Sumi (à droite) en collaboration avec l'Orchestre symphonique de la KBS

Histoire de la musique classique sud-coréenne L’histoire de la musique classique sud-coréenne a débuté avec la première génération de maîtres qui ont fait leur entrée sur la scène mondiale dans les années 1960. Le pianiste Baek Geon-woo a attiré l’attention grâce à ses interprétations profondes, en se produisant principalement à New York et à Paris, tandis que le compositeur Yun I-sang a acquis une renommée internationale grâce à sa musique contemporaine originale. Le trio Chung, composé de la violoniste Chung Kyung-hwa, de la violoncelliste Chung Myung-hwa et du pianiste Chung Myung-hoon, a marqué la scène internationale en démontrant le potentiel des musiciens sud-coréens.





Orchestre symphonique de la KBS

Les véritables débuts de la musique classique sud-coréenne Au début des années 2000, de jeunes musiciens ont obtenu de bons résultats dans des concours internationaux. En particulier, en 2015, lorsque Cho Seong-jin est devenu le premier Coréen à remporter le concours Chopin, ce qui a été considéré comme un tournant. En 2022, Im Yoon-chan a été le plus jeune lauréat à remporter le concours Van Cliburn, suscitant l’émoi et laissant présager le champ de possibilités pour la musique classique sud-coréenne.





Le pianiste Cho Seong-jin, lauréat du concours Chopin 2015 (à gauche)

et le pianiste Im Yoon-chan, lauréat du Concours Van Cliburn 2022 (à droite)

Pourquoi la musique classique sud-coréenne ? Les experts estiment que le développement de la musique classique sud-coréenne vient de la découverte systématique de jeunes talents, de structures éducatives telles que celle de l’École nationale des arts de Corée, ainsi que d’un environnement offrant l’expérience de participer à des performances. A cela s’ajoute le fait que, récemment, des artistes sud-coréens ont été nommés pour des prix internationaux, consolidant encore davantage le statut de la musique classique sud-coréenne. Elle n’est plus un phénomène temporaire, mais s’est désormais établie comme une composante importante de la scène classique mondiale.



