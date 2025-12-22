Yim Siwan dévoile son premier album solo, quinze ans après ses débuts

ⓒ SMArt

Ancien membre du groupe ZE:A, l’acteur Yim Siwan est revenu à la musique après une longue pause. Cette fois, il l’a fait en solo, marquant une étape importante de son parcours artistique.





Quinze ans après ses débuts en 2010, l’artiste a enfin dévoilé son premier album solo. Il a expliqué : « J’avais déjà chanté seul pour des bandes originales de séries et de films et je pensais que ce projet s’inscrirait dans la continuité de ce que j’avais fait jusque-là. Mais pour ce premier album solo, je sens vraiment l’excitation monter. »





Intitulé « The Reason », cet album rassemble cinq titres, dont la chanson phare éponyme, « Dear My Love », « Two Of Us », « Where I Need To Be » et « Pieces ».





Le titre principal est une chanson pop au tempo medium. Porté par un message doux, « tu es la raison de mon existence », et par un arrangement instrumental dynamique, le morceau évoque une scène de film romantique. À ce sujet, Yim Siwan a précisé : « Mon premier critère a été de savoir quelle chanson permettrait l’échange le plus amusant avec les fans sur scène. ‘The Reason’ correspondait parfaitement à cette idée. »





Parallèlement à ce retour musical, le chanteur a poursuivi avec succès sa carrière d’acteur. Le 10 décembre, il a remporté le prix du meilleur acteur dans la catégorie cinéma lors des Korea Culture and Entertainment Awards, l’une des quatre grandes cérémonies de remise de prix en Corée du Sud. Cette distinction a salué sa performance dans le film original Netflix « Mantis », dévoilé en septembre dernier.