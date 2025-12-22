KATSEYE s’impose dans les classements de fin d’année de Billboard

ⓒ HYBE UMG

KATSEYE, girls band international formé par HYBE, groupe sud-coréen, en collaboration avec le label américain Geffen Records, a franchi une étape importante en 2025. En effet, le groupe a fait une entrée remarquée dans les classements de fin d’année de Billboard, confirmant une progression rapide sur la scène internationale.





Selon les classements de fin d’année de Billboard, publiés le 9 décembre, son deuxième EP « Beautiful Chaos », a atteint la 182e place du Billboard 200 Albums. Un résultat qui a illustré l’ancrage croissant du groupe sur le marché américain, considéré comme le plus vaste et le plus concurrentiel de l’industrie pop mondiale.





Dans le chart Billboard Global 200 Artists, KATSEYE s’est hissé à la 54e place, signe d’une popularité qui dépasse désormais largement les États-Unis et touche de nombreux pays et régions.





Cette reconnaissance ne s’est pas limitée aux hit-parades musicaux. The New York Times a également distingué KATSEYE dans deux de ses listes de fin d’année, consacrées aux figures et œuvres marquantes de la culture, des arts et des médias américains. Le titre « Gnarly » s’est classé 2e dans la sélection des Best Songs of 2025, tandis que le groupe a aussi figuré parmi les 67 personnalités les plus stylées de l’année.





Issu du projet d’audition « Dream Academy », fondé sur la « méthodologie K-pop », le girls band a fait ses débuts aux États-Unis en juin de l’année dernière. Souvent cité comme un exemple emblématique de la stratégie « Multi-home, multi-genre » impulsée par Bang Si-hyuk, président de HYBE, il a ensuite été nommé dans deux catégories majeures de la 68e cérémonie des Grammy Awards : « Best New Artist » et « Best Pop Duo/Group Performance », prévue le 1er février prochain.