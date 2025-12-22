ALLDAY PROJECT dévoile son premier EP

ⓒ THE BLACK LABEL

Le 8 décembre, le groupe mixte ALLDAY PROJECT, produit par The Black Label, a sorti son premier EP, intitulé « ALLDAY PROJECT ».





Cette nouveauté réunit six titres, dont le morceau phare « ONE MORE TIM », dévoilé en amont le 17 novembre, et la deuxième chanson principale, « LOOK AT ME ». Avant même la sortie officielle, plusieurs extraits des nouveaux titres ont été révélés à travers des contenus de teasing, éveillant l’intérêt des fans de K-pop et des auditeurs à l’échelle internationale.





« ONE MORE TIME » a rapidement attiré l’attention. Dès sa publication anticipée, il s’est hissé en tête des classements musicaux, en Corée du Sud comme à l’étranger, confirmant le solide potentiel du groupe sur les plateformes de streaming. Cette sortie a également renforcé les attentes autour de ce retour, en montrant une facette différente de celle révélée jusqu’ici par les titres « FAMOUS » et « WICKED », connus pour leur atmosphère plus intense.





Réunissant « ONE MORE TIME » et « LOOK AT ME », dont la mélodie est facile à reprendre, cet EP affirme clairement l’identité propre d’ALLDAY PROJECT. Le groupe y adopte une attitude assumée et confiante, sans se fixer de limites, et y livre un récit sincère. Les autres titres, « YOU AND I », « WHERE YOU AT », « HOT » et « MEDUSA », alternant morceaux en sous-unité et solos, mettent en avant les personnalités musicales des membres.