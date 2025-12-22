Doyoung de NCT laisse un message musical à ses fans avant son départ à l’armée

ⓒ SM Entertainment

Le 8 décembre, Doyoung, membre du méga-groupe NCT, s’est engagé dans son service militaire. Avant de partir, l’artiste a tenu à laisser un message à ses fans, les NCTzen (prononcé « N-citizens »), sous la forme d’un nouveau projet musical.





Le lendemain de son enrôlement, le 9 décembre, son single « Promise » a été dévoilé, accompagné du clip du titre principal éponyme. Avec cette sortie, le chanteur a voulu adresser un geste d’attention et apaiser le sentiment de manque ressenti par ses fans.





Ce disque se compose de deux titres : « Promise » et « Whistle », un morceau en featuring avec Belle, membre du girls band KISS OF LIFE. À travers ces chansons, Doyoung a exprimé sa gratitude envers ses admirateurs qui lui ont toujours témoigné un soutien constant, livrant un message empreint de chaleur et de sincérité.





Le clip vidéo « Promise » a mis en scène un pot de trèfle, objet symbolique partagé entre l’artiste et son fandom. À travers cet élément, le chanteur a suggéré à la fois sa reconnaissance et ses regrets, tandis que le passage des saisons a évoqué une promesse simple : celle de ne pas oublier, malgré la distance et le temps.





« Whistle » a, de son côté, proposé une ballade R&B délicate. Construite autour d’un sifflement, la chanson décrit un moment d’échange de sentiments. Sur une guitare aux accents jazz, les voix de Doyoung et de Belle se répondent comme dans un dialogue, accentuant une douce sensation de frémissement.