Daesung est de retour avec « HANDO-CHOGUA », entouré de G-Dragon et Sana

Membre du boys band légendaire BIGBANG, Daesung a fait son retour avec son nouveau single intitulé « HANDO-CHOGUA », revendiquant une nouvelle fois son statut de « idole de trot » de la première génération.





Cette nouveauté explore les différentes émotions qui se diffusent et se transforment au fil d’un moment amoureux. Autour du titre principal éponyme, l’album réunit également « One Rose », un morceau aux bases synth-rock, et « Better Alone », une ballade R&B.





Le projet s’est accompagné de collaborations remarquées. Sur le titre « HANDO-CHOGUA », G-Dragon et KUSH, déjà à l’origine de son hit « Look at Me, Gwisun », ont de nouveau travaillé ensemble, apportant une touche familière et soignée à la production. Sana, membre du girls band TWICE, a également attiré l’attention en apparaissant brièvement dans le clip viéo.





Tout au long de l’année, Daesung a poursuivi une activité soutenue, entre tournée asiatique, participations à des bandes originales et contenus diffusés sur YouTube, affirmant sa présence sur la scène internationale.





Avec sa nouvelle chanson, l’artiste ouvre un nouveau volet de son univers musical. Il retrouvera par ailleurs son public à l’occasion d’un concert de rappel de sa tournée asiatique, prévu du 2 au 4 janvier, à la Ticketlink Live Arena, également connue comme SK Olympic Handball Gymnasium du parc olympique à Séoul.