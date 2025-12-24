Si on mangeait coréen à Noël ?

Après la K-pop et les K-drama, c’est désormais la K-food qui séduit le monde entier. Si vous êtes un fidèle auditeur de KBS WORLD, vous savez tous ce qu’est le kimchi, le bibimbap ou encore le tteokbokki. A partir de quels ingrédients ces plats sont préparés, comment sont-ils dégustés et quels sont leurs bienfaits ?





ⓒ Hachette Pratique

En cette période de fêtes de fin d’année, avec Léa Baron, autrice de « Korea Cantina », apprenez-en, un peu plus sur le hansik, la cuisine coréenne, qui est le synonyme de rites, d’équilibre et d’harmonie.





ⓒ Léa Baron

Pour cela, les membres de l’équipe d’« Invité du mercredi» ont mis leurs tabliers et dressé une jolie table. Au centre, un bap et un guk. Du riz cuit à la vapeur et une soupe. Ils les ont entourés d’une galaxie de banchan. Des petits plats d’accompagnement. Parmi lesquels, le fameux kimchi. C’est parti pour manger coréen à Noël !



