BTS : « 2026 sera notre année »

Le groupe BTS a exprimé sa détermination à l’approche de son retour en formation complète prévu pour le printemps prochain. Lors d’une diffusion en direct lundi sur la plateforme communautaire Weverse, réunissant tous les membres, RM a déclaré « Faisons de 2026 l’année de BTS. Quelque chose de grand arrive. » J-Hope a également souligné l’importance de la nouvelle année en affirmant que 2026 est une année cruciale pour les Bangtan Boys.





Le septuor a aussi exprimé une certaine frustration concernant le peu d’informations qu’il peut partager cette année, malgré l’avancement de la production de l’album. Les membres ont révélé que l’enregistrement avait été terminé il y a quelques mois mais qu’ils continuaient à faire des modifications depuis.