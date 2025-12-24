« The Great Flood » : Kim Byung-woo assume les critiques mitigées de son film Netflix

ⓒ NETFLIX

« Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, je suis reconnaissant que les gens parlent autant de ‘The Great Flood’. » Le réalisateur Kim Byung-woo, dont le film Netflix est sorti le 19 décembre, interprète les avis partagés comme « un signal positif ». Conscient qu’il y aurait des avis divergents, il ne l’a pas fait en pensant que tout le monde aimerait l’œuvre.





« The Great Flood » dépeint le dernier jour de la Terre submergée par un déluge. Commençant comme un film catastrophe classique, l’histoire évolue vers une réflexion sur l’amour maternel et l’intelligence artificielle, suscitant des critiques partagées entre tentative rafraîchissante et contexte difficile. « Une tentative peut échouer ou réussir, mais il faut continuer à essayer différentes approches », affirme le réalisateur.