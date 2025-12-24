Park Hae-soo : « Montrer les sentiments humains qu’on ne peut expliquer avec des mots n’a pas été facile »

ⓒ BH Entertainment

Dans « The Great Flood », le nouveau film Netflix du réalisateur Kim Byung-woo, Park Hae-soo incarne Hee-jo, un agent de sécurité qui doit sauver Anna, une chercheuse en intelligence artificielle représentant le dernier espoir de l’humanité, alors qu’une grande inondation submerge la Terre. Mais Hee-jo, abandonné par sa mère dans son enfance, est aussi animé par un désir personnel : observer si Anna, elle aussi, abandonnera son jeune fils face à la catastrophe.





« Montrer les sentiments humains qu’on ne peut expliquer avec des mots n’a pas été facile », a confié mardi l’acteur à l’agence de presse Yonhap. Pour exprimer au mieux cette complexité émotionnelle, Park Hae-soo a multiplié les prises et passé des heures à discuter avec le réalisateur avant chaque tournage. « Il n’y a jamais eu de moment où je suis entré en tournage sans avoir pleinement compris les intentions et les émotions du personnage, même pour une seule réplique », a-t-il ajouté.