Tae Jin-ah dévoile « Gasi Yeoina », une ballade sur l’amour inoubliable

Le chanteur Tae Jin-ah sortira dimanche une nouvelle chanson accompagnée d’un second titre portant un message de réunification. Intitulé « Gasi Yeoina », le morceau de style traditionnel allie un son orchestral majestueux et des chœurs. Il dépeint l’intérieur d’un homme pour qui un amour éphémère reste planté dans le cœur comme une épine, utilisant l’image symbolique de la « femme épine » pour exprimer les moments indélébiles d’un amour même après la séparation.





Tae Jin-ah présente également « De Baengnokdam du mont Halla au lac Cheonji du mont Baekdu », une chanson portant son vœu de réunification. Il a lui-même écrit les paroles tandis que son fils a composé la musique. L’artiste y exprime son souhait de connecter le Sud et le Nord par téléphérique, du cratère Baengnokdam du mont Halla au lac Cheonji du mont Baekdu, permettant aux deux Corées de se retrouver, communiquer et vivre ensemble dans le bonheur.