Solbi poursuit sa tradition caritative de fin d’année : 13 ans de dons aux enfants

#News Show-biz l 2025-12-26

Musique coréenne

© Jiancastle
La chanteuse et artiste peintre Solbi a effectué sa 13e visite consécutive dans un centre de protection de l’enfance, perpétuant une tradition annuelle débutée en 2013. C’est ce qu’a annoncé mardi son agence Gian Castle.

Solbi s’est rendue la semaine dernière au centre Gyeongdongwon à Suwon, un établissement accueillant des nourrissons et jeunes enfants. Elle y a passé du temps avec eux et a déposé son don. Cette année, le comédien Kim Dong-ha a assuré l’animation des activités récréatives, tandis que l’acteur Song I-woo a participé au bénévolat.

L’artiste a confié avoir l’impression de ne pas terminer correctement l’année si elle ne rencontre pas les enfants. Ajoutant ensuite que les dons financiers sont importants mais qu’à ses yeux, une présence physique en communiquant et échangeant directement avec eux est primordial.
