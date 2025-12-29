39. Han Kang, prix Nobel de littérature

Han Kang, la première femme écrivain asiatique à recevoir le prix Nobel de littérature En 2024, Han Kang est devenue la première auteure asiatique à remporter le prix Nobel de littérature. Ses ouvrages tels que Celui qui revient et Impossibles Adieux, traitant de tragédies historiques, ont été salués pour avoir sublimé les questions de la dignité humaine et de la mémoire à travers un langage poétique, suscitant l’intérêt de la communauté littéraire mondiale. Cette récompense est considérée comme un évènement qui dépasse l’accomplissement individuel pour révéler la stature de la littérature coréenne à l’échelle internationale.





Cérémonie de remise du prix Nobel de littérature 2024, l’écrivaine Han Kang

ⓒ KBS

Le monde littéraire de Han Kang Han Kang a été remarquée en 1993 avec le poème Hiver à Séoul et a fait ses débuts dans la nouvelle avec L’Ancre rouge. Par la suite, dans La Végétarienne, Leçons de grec, Pars, le vent se lève, et d’autres œuvres, elle a exploré la violence humaine, le silence et la souffrance intérieure. En particulier, La Végétarienne raconte le choix d’une femme refusant la violence à travers des symboles et des allégories, et a remporté le prix international Man-Booker en 2016. Un style poétique caractérisé par des phrases sobres et un style aéré sont ses caractéristiques.





L’écrivain Han Seung-won, père de l’écrivain Han Kang, l’auteure Han Kang lors de la remise du prix international Man Booker en 2016, la traductrice Deborah Smith

ⓒ KBS

La lauréate du prix Man-Booker pour La Végétarienne

ⓒ KBS

La place de la littérature coréenne sur la scène mondiale avant Han Kang Avant Han Kang, la littérature coréenne était déjà régulièrement présentée à l’étranger. Les œuvres de Hwang Sok-yong, Shin Kyung-sook, Kim Young-ha, entre autres, ont été traduites et publiées, et le poète Ko Un ainsi que le romancier Hwang Sok-yong ont parfois été cités comme des candidats sérieux au prix Nobel de littérature par les médias et critiques étrangers. Cependant, en raison des limites de la traduction et de la distribution, la littérature coréenne est longtemps restée une « littérature périphérique au potentiel prometteur ».





Institut de traduction de la littérature coréenne

ⓒ KBS

Après Han Kang, une nouvelle ère pour la littérature coréenne Depuis l’attribution du prix Nobel de littérature à Han Kang, la littérature coréenne a connu un changement notable sur le marché mondial. Des auteures comme Jeong Bora et Kim Hyesoon attirent l’attention dans les prix littéraires internationaux et l’édition à l’étranger, certaines librairies et événements internationaux étendant leurs sections ou projets consacrés à la K-littérature. Avec le soutien de l’Institut de traduction de la littérature coréenne, des infrastructures de traduction multilingues et la popularité des K-contenus, la littérature coréenne renforce sa présence sur la scène internationale. Le prix remporté par Han Kang est considéré comme un tournant.





À gauche, la poète Kim Hye-sun,

à droite, l’écrivaine Jeong Bora, auteure du Lapin Maudit

ⓒ KBS