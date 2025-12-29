NewJeans : Danielle écartée, Hanni fait son retour

ⓒ ADOR

Le conflit entre le groupe de K-pop NewJeans et leur agence ADOR a pris un nouveau tournant avec l’annonce de la rupture du contrat exclusif de l’un des membres. Cette dernière a annoncé lundi avoir notifié la résiliation du contrat de Danielle. Dans son communiqué, la société a déclaré : « Nous avons jugé qu’il était difficile de continuer de travailler avec Danielle en tant que membre de NewJeans et artiste d’ADOR. » L’agence a également précisé son intention de poursuivre en justice « un membre de la famille de Danielle et l’ancienne représentante Min Hee-jin, qui portent une responsabilité majeure dans cette situation conflictuelle et dans le retard du retour de NewJeans ».





Dans le même temps, les fans ont vu Hanni faire son retour dans le groupe. Elle a décidé de poursuivre sa collaboration avec ADOR, respectant ainsi la décision du tribunal.





Pour rappel, ce différend a éclaté après des tensions entre le groupe HYBE, détenteur de l’agence ADOR, et l’ancienne représentante Min Hee-jin. En novembre dernier, les membres de NewJeans avaient exigé le retour de Min Hee-jin, qui avait été destituée à la suite d’un conflit avec HYBE. Face au refus de l’agence, les membres avaient alors affirmé que leur contrat exclusif avec ADOR était rompu en raison d’une violation contractuelle de la part de l’agence. ADOR a ensuite riposté en déposant une action en justice pour confirmer la validité du contrat exclusif. Le tribunal a finalement donné raison à ADOR tant dans la procédure provisoire que dans le jugement en première instance.





Suivant ces décisions de justice, Haerin et Hyein avaient annoncé le mois dernier leur retour. Par la suite, Hanni, Minji et Danielle avait également exprimé leur intention de revenir chez ADOR, bien que la situation de Danielle ait finalement abouti à une rupture de contrat.