Le cinéma sud-coréen mise sur une vingtaine de productions commerciales pour conquérir le box-office

L’industrie cinématographique sud-coréenne se prépare à une année 2026 ambitieuse avec une vingtaine de films commerciaux prévus en salles, portés par des réalisateurs renommés et des castings de haut niveau.





Plus M Entertainment domine le calendrier avec sept films programmés pour 2026, le plus grand nombre parmi les distributeurs nationaux. Le projet le plus attendu est « Hope », le nouveau film du réalisateur Na Hong-jin, qui fait son grand retour dix ans après « The Wailing ». Confirmé pour une sortie à l’été 2026, le film raconte l’histoire d’une entité mystérieuse qui arrive dans un village portuaire situé dans la zone démilitarisée.





CJ ENM Entertainment devrait également être sur le devant de la scène avec deux productions majeures : « Ode to My Father 2 » et « Tazza: The Song of Beelzebub ».