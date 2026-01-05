« Blue Heart » : Car, the garden réunit album, vidéo et concert dans un même récit

ⓒ CAM WITH US

Près de deux ans après son dernier album, le chanteur Car, the garden a dévoilé un nouvel EP intitulé « Blue Heart ». Pensé autour d’émotions hivernales et de paroles chaleureuses, l’album mêle des textures sonores discrètes à une écriture douce et intime, affirmant l’univers émotionnel propre à l’artiste.





L’EP réunit cinq titres, dont la chanson principale « LOVERS », aux côtés de « Tangerine Peel Tea », « Still », « Wanderer » et « Oh! My Fellows ». Dans une palette musicale qui se fond naturellement dans l’air de l’hiver, Car, the garden déploie, morceau après morceau, un regard sincère et une sensibilité poétique, chaque titre adoptant une nuance distincte.





Parallèlement à la sortie de l’EP, le clip de « LOVERS » a été mis en ligne. La vidéo repose sur une idée originale : un système chargé de mesurer et de réguler le niveau de chance d’une ville entière. L’artiste y incarne « Murphy Man », un personnage associé à la malchance. À travers ce récit, il rappelle que la malchance peut aussi jouer un rôle, en empêchant la chance de s’accumuler sans limite.





« Blue Heart » se prolonge également sur scène. Le vocaliste retrouve son public à l’occasion de son concert solo du même nom, programmé les 17 et 18 janvier à l’Olympic Hall du parc olympique de Séoul. Avec ce projet, Car, the garden rassemble musique, vidéos et scène dans une continuité, plutôt qu’une simple succession de sorties.