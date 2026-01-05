« NOT CUTE ANYMORE » d’ILLIT s’impose sur les tendances Shorts et TikTok

ⓒ BELIFT LAB

En quelques semaines, « NOT CUTE ANYMORE » d’ILLIT a envahi les réseaux sociaux à l’échelle mondiale !





Aux États-Unis, ce titre s’est hissé à la deuxième place du classement quotidien des Shorts publié par YouTube le 22 décembre. Un résultat d’autant plus notable qu’il intervient en pleine période des fêtes, traditionnellement dominée par les classiques de Noël. « NOT CUTE ANYMORE » a devancé « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey ou « Last Christmas » de Wham!. Le phénomène s’est également vérifié dans plusieurs pays et régions, notamment au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en France et au Japon.





En Corée du Sud, la domination de la chanson sur les formats courts s’était déjà installée. « NOT CUTE ANYMORE » avait atteint pour la première fois la tête du chart YouTube des Shorts le 6 décembre. Le succès s’était même renforcé avec la sortie, le 19 décembre, d’une version remix intitulée « Holiday Party ver. ».





Sur TikTok, la tendance prenait une ampleur tout aussi impressionnante. Les vidéos utilisant la version originale et la version sped up dépassaient ensemble les 300 000 publications.





Cette popularité s’expliquait en grande partie par un défi devenu viral auprès des adolescents et des jeunes adultes. Baptisé le « Hood Job Shot Challenge », il consistait à créer une illusion d’optique donnant l’impression d’être suspendu à un porte-clés. Les vidéos dévoilant les coulisses de cet effet visuel se sont à leur tour multipliées, contribuant à prolonger la visibilité du morceau.





Avec « NOT CUTE ANYMORE », ILLIT a réussi à démontrer sa capacité à s’imposer dans l’écosystème des formats courts, où une idée visuelle forte et une bande-son immédiatement identifiable suffisent à transformer une chanson en phénomène durable.