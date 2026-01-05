Chanyeol d’EXO revisite la BO de « Winter Sonata » pour les 20 ans de la Hallyu

ⓒ SM Entertainment

Un classique de la vague Hallyu renaît à travers la voix de Chanyeol !





Le membre du boys band légendaire EXO a dévoilé un remake de « From the Beginning Until Now », titre emblématique de la bande originale du drama « Winter Sonata », connu en Corée sous le nom de « Gyeoul Yeonga ».





Cette reprise s’inscrit dans un projet commémorant les 20 ans du lancement de Hallyu, phénomène mondial de popularité croissante de la culture sud-coréenne. Dans cette nouvelle version, la mélodie au piano se mêle à la voix de l’artiste, renforçant une émotion plus mélancolique et profondément nostalgique.





Le projet gagne en profondeur avec la participation de Park Jung-won, directeur musical des séries télévisées à l’époque, qui intervenait cette fois en tant que producteur exécutif.





Diffusé pour la première fois en 2002 sur la chaîne KBS, « Winter Sonata » est considéré comme l’un des points de départ majeurs de la vague coréenne. La production avait rencontré un succès considérable en Asie, notamment au Japon.





Le projet anniversaire des 20 ans de la Hallyu ne se limite pas à Chanyeol. Chuu, Miyeon d’I-DLE et Hui de Pentagon participaient également à cette initiative, chacun revisitant les OST de « Summer Scent », « Autumn in My Heart » et « Winter Sonata ». Leurs titres devaient être dévoilés progressivement au cours de l’hiver.