Hyolyn dévoile « Standing On The Edge », un titre placé sous le signe de la sincérité

ⓒ REHent

Habituée aux grandes performances scéniques, Hyolyn a cette fois choisi de se recentrer sur une expression plus intime.





Le 23 décembre, la chanteuse a dévoilé son nouveau titre « Standing On The Edge », marquant le début d’une nouvelle étape dans son parcours musical. À travers cette nouveauté, elle met en avant une parole plus directe, recentrée sur l’émotion.





Avec ce morceau, Hyolyn se tient volontairement à distance de la mise en scène et de la chorégraphie pour se concentrer sur l’essentiel, celui d’une artiste face à ses émotions les plus franches. Le son évoque l’atmosphère silencieuse de l’aube, rappelant le calme d’un petit matin d’hiver.





Le titre prend également la forme d’une confession adressée aux fans. « Standing On The Edge » raconte le temps partagé entre Hyolyn et son public, ce moment où chacun devient l’aube de l’autre. Le récit évoque une artiste au bord du précipice, qui retrouve la lumière grâce à la présence de ses admirateurs.