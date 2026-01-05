Yoon Mirae revient avec « Breath », un titre R&B aux accents hivernaux

ⓒ FEELGHOOD Music

Yoon Mirae fait son retour avec un nouveau titre empreint de l’atmosphère hivernale.





La chanteuse est une figure majeure de la scène musicale coréenne. Connue à la fois comme chanteuse de R&B et comme rappeuse, elle s’est imposée depuis la fin des années 1990 comme l’une des artistes les plus influentes du hip-hop coréen, alliant puissance vocale, écriture personnelle et engagement artistique.





Le 23 décembre, elle a dévoilé « Breath », ouvrant une nouvelle étape de son parcours musical. À travers cette chanson, elle met en avant une expression plus sobre et directe, au plus près de l’émotion.





« Breath » est un morceau de R&B acoustique construit autour du son de la guitare. La composition privilégie une structure épurée et un équilibre maîtrisé, qui traduisent une sensibilité proche de l’air froid de l’hiver.





L’arrangement se passe de batterie et de développements harmoniques complexes pour se concentrer sur une guitare unique. Cette approche minimaliste met en valeur la ligne vocale, laissant s’exprimer pleinement la capacité de Yoon Mirae à moduler les nuances et les intensités.





Les paroles s’ancrent quant à elles dans des scènes du quotidien. Une main dans une poche, un café refroidi, l’odeur d’une écharpe usée : autant d’images simples qui esquissent, avec retenue, les émotions persistantes après une rupture.





Enfin, le single se distingue aussi par son aspect collaboratif. Yoon Mirae a participé à l’écriture et à la composition du morceau avec son mari, Tiger JK. Habitués à travailler ensemble, les deux artistes réunissent ici leurs sensibilités autour d’un titre sobre et équilibré.