De retour du service militaire, Taeyong de NCT affiche complet pour son concert solo

SM ENTERTAINMENT

À peine de retour, Taeyong affiche déjà complet !





Quelques jours seulement après la fin de son service militaire, Taeyong, membre du méga-groupe NCT, a rempli toutes les places de son concert solo.





Intitulé « TY TRACK - REMASTERED », le concert se tiendra les 24 et 25 janvier à Séoul, au Ticketlink Live Arena du parc olympique, anciennement connu comme le gymnase de handball. Il s’agit du premier concert solo de Taeyong depuis un an et onze mois.





Les ventes de billets, organisées les 22 et 23 décembre, ont confirmé l’attente autour de cet événement. Dès l’ouverture de la billetterie, les deux dates ont affiché complet, témoignant d’une popularité intacte malgré la période d’absence.





Ce concert reprend et réinterprète « TY TRACK », le premier concert solo de l’artiste présenté en février 2024. Proposé cette fois dans une version remasterisée, le spectacle revisite l’ensemble de ses composantes, de la musique aux performances, en passant par la setlist et la mise en scène.





Après Séoul, la tournée se poursuit à l’international. Taeyong rencontra son public à Jakarta le 7 février, à Yokohama les 16 et 17 février, à Macao les 28 février et 1er mars, à Bangkok les 28 et 29 mars, puis à Kuala Lumpur le 11 avril. Au total, dix concerts sont programmés dans six villes, prolongeant ce retour très attendu sur scène.