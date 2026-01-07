fromis_9 ouvre la nouvelle année avec un concert de rappel à Séoul

ASND

fromis_9 choisit la scène pour donner le ton de la nouvelle année !





Le girls band donne rendez-vous à son public pour un concert de rappel à Séoul, programmé les 31 janvier et 1er février. Le spectacle se tient au Hwageong Tiger Dome de l’université Korea à Séoul.





Intitulé « NOW TOMORROW. », cet événement s’inscrit dans le prolongement de la tournée mondiale du même nom, menée d’août à octobre. Le groupe avait alors rencontré ses fans à Séoul, mais aussi aux États-Unis, à Tokyo et à Taipei, parcourant au total onze villes.





Cette nouvelle date vise à répondre à l’enthousiasme du public, particulièrement marqué lors des concerts de Séoul. Les 9 et 10 août, fromis_9 avait déjà affiché complet, avant de remplir également la date supplémentaire du 8 août, ouverte face à la forte demande. Un engouement qui alimente désormais de grandes attentes autour de ce concert de rappel, pensé comme une manière de prolonger l’énergie de la tournée et de débuter l’année sous le signe de la rencontre avec les admirateurs.



