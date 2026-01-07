Onew clôt sa tournée mondiale à Séoul

griffin entertainment

Onew fait de Séoul le point final d’une tournée au long cours.





Le membre du boys band SHINee, Onew, retrouve son public pour un concert de rappel dans la capitale sud-coréenne. L’artiste se produira les 31 janvier et 1er février au Ticketlink Live Arena du parc olympique, à Songpa.





Intitulé « [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] ENCORE », ce concert marque l’aboutissement d’une tournée mondiale entamée en Asie, avant de se déployer en Amérique du Sud, en Europe et en Amérique du Nord. Après ce long parcours international, Séoul s’impose comme l’ultime étape de cette aventure scénique.





Avant de revenir à Séoul, Onew poursuit sa tournée nord-américaine, en passant par plusieurs grandes villes comme San José, Los Angeles ou New York.