Lee Seung-chul, 40 ans de carrière ; H.O.T., 30 ans ; BIGBANG, 20 ans… une année particulière pour ces stars

ⓒ YONHAP News

L’année 2026 a une signification particulière pour plusieurs grandes figures de la musique sud-coréenne.





Le chanteur Choi Baek-ho fête cette année ses 50 ans de carrière. Ayant fait ses débuts en 1976 avec la chanson « My Heart is Lost », il a longtemps été apprécié du public grâce à ses titres pleins de sensibilité, comme « About Romance ». Pour marquer cet anniversaire, il lancera une tournée nationale à partir du 24 janvier, avec des concerts prévus notamment à Séoul, à Jeju et à Daejeon.





Autre artiste emblématique, Lee Seung-chul célèbre le 40e anniversaire de ses débuts. Il a commencé sa carrière en 1986 comme chanteur du groupe de rock Boohwal, avant de se lancer en solo trois ans plus tard. Par la suite, il a renoué avec le groupe pour sortir plusieurs titres à succès dont « Never Ending Story ». Cette année, il prépare une comédie musicale.





Du côté des groupes d'idole, H.O.T. fête ses 30 ans. Depuis leur arrivée sur la scène musicale en 1996, chaque nouvelle chanson a rencontré un grand succès, et le quintette est aujourd’hui considéré comme ayant posé les bases de l’industrie de la k-pop. En novembre dernier, il s’est produit au complet lors d’un festival de musique, pour la première fois depuis six ans, pour le plus grand bonheur de ses fans.





Quant au boys band BIGBANG, connu pour de grands succès comme « Lies » ou « Day by Day », il remontera sur scène après une longue absence pour marquer son 20e anniversaire. Il participera au grand festival de musique Coachella Valley Music and Arts Festival en avril prochain en Californie.





Enfin, le girls band BLACKPINK atteint le cap des dix ans de carrière. Après avoir repris ses activités l’an dernier, les artistes prévoient la sortie d’un nouvel album au premier semestre, une première depuis quatre ans, et se préparent à une nouvelle phase de leur carrière.