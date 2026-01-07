Jennie organise une exposition photo pour son anniversaire

ⓒ ODD ATELIER

Voici une excellente nouvelle pour les fans de JENNIE. À partir du 16 janvier et jusqu’au 29, la star présentera sa toute première présentation photo personnelleà Séoul, intitulée « JENNIE PHOTO EXHIBITION J2NNI5 ». L’événement se tient à Youthquake, dans le quartier de Jongno, pendant un peu moins de deux semaines.





Ce projet revêt une signification particulière pour l’artiste. JENNIE a participé à l’ensemble du projet, de la publication du livre photo à l’organisation de l’exposition, et l’ouverture coïncide avec son trentième anniversaire, le 16 janvier. Autre détail notable, l’intégralité des recettes issues de la vente des billets sera reversée à des associations caritatives.





Le poster dévoilé pour l’occasion, composé de plusieurs strates du portrait de l’artiste, donne déjà le ton. L’exposition promet de révéler des fragments plus spontanés et intimes de la star, saisis dans des instants non mis en scène. Des clichés inédits de JENNIE à 25 ans, réalisés par les photographes sud-coréens reconnus Hong Jang-hyun, Shin Sun-hye et Mok Jung-wook, seront présentés pour la première fois au public.





Dans le prolongement de la visite, un livre photo réunissant des images inédites, non exposées sur place, sera également publié. Cet œuvre permettra de prolonger l’expérience et de découvrir, à travers des moments simples et naturels, un visage de JENNIE que l’on voit rarement.





Membre du groupe BLACKPINK depuis ses débuts en 2016, JENNIE s’est imposée en solo dès 2018 avec le titre SOLO. Elle a franchi une nouvelle étape l’an dernier avec la sortie de son premier album studio « Ruby », élargissant encore son registre artistique. En 2025, l’album lui a valu le prix du « Record of the Year » aux Melon Music Awards, tandis que les MAMA Awards ont récompensé « like JENNIE » pour la meilleure performance danse féminine en solo et « ZEN » pour le meilleur clip vidéo.





Les billets pour ce premier rendez-vous photo seront mis en prévente exclusive sur Melon Ticket ce vendredi 9 janvier à 20 h. L’événement se déroulera uniquement sur réservation, sans vente sur place. C’est une occasion rare de découvrir, de près, un portrait plus intime et nuancé de JENNIE, que les amateurs ne voudront pas manquer.