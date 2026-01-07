BTS de retour en 2026

ⓒ Big Hit Music

L’année 2026 marque le retour très attendu du groupe BTS. Après une longue période de pause, le septuor s’apprête à renouer avec une activité complète. Cette perspective esquisse déjà les contours d’une année décisive, pour les artistes comme pour l’industrie musicale mondiale.





Le rendez-vous est désormais fixé. Le 20 mars, à 13h, BTS dévoilera son 5e album, le premier complet du groupe depuis plus de six ans. Selon leur agence, BigHit Music, il a été conçu pour refléter le BTS d’aujourd’hui : chacun des 14 morceaux porte la trace de son récent parcours, marqué par des interrogations, des émotions contrastées, mais aussi par une relation constante avec les fans.





A l’approche de ce retour, les membres se sont exprimés. Lors d’une diffusion en direct sur la plateforme communautaire Weverse, RM a évoqué une détermination assumée, appelant à faire de 2026 l’année de BTS. J-Hope a, de son côté, insisté sur le caractère crucial de cette nouvelle étape, décrivant 2026 comme un véritable tournant pour les Bangtan Boys.





Parallèlement à la sortie de l’album, un retour sur scène se prépare, quatre ans après les derniers concerts organisés à Las Vegas en 2022. Une tournée mondiale est annoncée, avec un calendrier qui sera dévoilé le 14 janvier. Un nouveau site officiel, 2026bts.com, a également été lancé afin de centraliser les informations liées à l’album et aux concerts.





Sur les réseaux sociaux, l’effervescence est déjà visible. Messages de vœux, hashtags et slogans associent BTS à l’élan de la nouvelle année. Les membres ont renforcé ce lien par des lettres manuscrites adressées aux fans et par des interventions en direct, exprimant à la fois impatience, émotion et envie de retrouver la scène ensemble.





Dans l’industrie musicale internationale, ce retour suscite de fortes attentes. Certains évoquent déjà un sérieux candidat aux titres d’album et de tournée de l’année. Une chose est sûre : pour BTS et ses fans, 2026 s’annonce comme une année charnière, portée par la détermination, la patience et l’ambition d’aller plus loin.