Seo Ji-won renait grâce à l’IA

A l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la disparition du chanteur Seo Ji-won, le 1er janvier, sa nouvelle chanson, intitulée « Ne dis pas au revoir », a été rendue publique, suscitant une vive émotion. Dans ce tube, sa voix a été ressuscitée grâce à l’intelligence artificielle. L’artiste, qui a fait ses débuts en 1994, était décéder tragiquement en 1996 à seulement 19 ans.





Ce nouveau single s’appelle « Gift Song », un nom qui exprime le souhait d’être un cadeau pour les fans qui se souviennent de l’artiste. A l’origine, « Ne dis pas au revoir » était la chanson phare du premier album de Lee Seung-chul, sorti en 1988. C’était l’un des morceaux préférés de Seo Ji-won. En s’appuyant sur un court passage qu’il avait réellement interprété à la télévision, l’intelligence artificielle a recréé sa voix avec une grande précision après deux ans de travail.





Cette sortie a suscité une vive émotion. Notamment, le clip vidéo, qui contient des images du jeune homme, a profondément touché ses admirateurs. Dans l’introduction, on le voit tel qu’il apparaissait dans une émission de variétés, où il chantait un extrait de « Ne dis pas au revoir ». Il réapparaît ensuite au milieu de la chanson, puis une dernière fois à la fin. Selon la maison de production Omnimusic, il s’agit bien d’images authentiques du défunt.





Ce clip raconte l’histoire d’une femme d’âge mûr, épuisée par la vie quotidienne. Elle retrouve de l’énergie et de la vitalité en écoutant les chansons de Seo Ji-won qu’elle aimait dans sa jeunesse. Le sourire lumineux, caractéristique du chanteur, est associé à la voix recréée par l’IA, ce qui procure une profonde émotion et une joie à ses fans.