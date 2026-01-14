SAY MY NAME revient avec son troisième EP « &Our Vibe »

ⓒ iNKODE

SAY MY NAME a fait son retour avec un troisième EP intitulé « &Our Vibe ».





À travers ses précédents albums, le girls band a progressivement affirmé ses compétences musicales tout en laissant transparaître une évolution intérieure. Ce nouvel opus met en scène des jeunes filles attachantes qui, après l’adolescence, découvrent leurs goûts et leur identité, dans l’atmosphère libre et complice d’une soirée entre filles.





Le titre principal, « UFO (ATTENT!ON) », compare la rencontre à un moment aussi inattendu que l’observation d’un OVNI, et affirme la certitude de capter tous les regards. Fondé sur un son pop punk aux accents de groupe live, le morceau s’appuie sur des chants vocaux assurés, donnant à l’univers de SAY MY NAME une énergie particulièrement lumineuse.





Le sous-titre « ATTENT!ON » joue avec la typographie, le point d’exclamation remplaçant le « i ». L’idée est simple. Au début, cette nouvelle version de soi peut être perçue comme un point d’interrogation, mais très vite, elle évoque un point d’exclamation. Hitomi, Kani et Dohee ont participé directement à l’écriture des paroles, en défendant l’idée que, quelle que soit la façon d’être, tout est permis.





L’EP rassemble également plusieurs titres aux ambiances variées. « Bad Idea » affirme une énergie libre, difficile à définir. « Delulu Solulu » s’appuie sur des espoirs et des croyances parfois éloignés du réel, mais capables d’apporter une réponse positive. « Hard to Love (LOVE) » aborde enfin une histoire d’amour à la fois compliquée et pleine d’élan.





En fin d’album, le girls band propose « Say My Name », un titre éponyme qui résume son identité. Le morceau invite à ne pas s’oublier, même lorsque la confiance vacille. Sur un son heavy metal rock, il révèle une facette plus inattendue de SAY MY NAME.