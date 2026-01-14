PLAVE signe une chanson en collaboration avec le film « Even If This Love Disappears Tonight »

ⓒ VLAST

Le 29 décembre dernier, le boys band virtuel PLAVE a dévoilé « Borrow Your Night », un titre en collaboration avec le film « Even If This Love Disappears Tonight ». La chanson prolonge l’univers du long métrage de manière très naturelle, avec une voix douce et retenue.





À l’origine, « Borrow Your Night » avait été interprétée en 2021 par 10CM dans le cadre d’une collaboration avec un webtoon coréen. Le morceau évoque un amour d’une pureté presque fragile, fait de souvenirs lumineux et de moments intensément précieux.





Le film, adapté du roman de l’écrivain japonais Ichijo Misaki, raconte l’histoire d’une lycéenne atteinte d’amnésie antérograde, dont la mémoire se réinitialisait chaque matin, et d’un garçon menant une existence monotone. Les rôles principaux sont incarnés par Choo Young-woo et Shin Sia, deux figures montantes du cinéma sud-coréen.





Débuté en 2023, PLAVE s’est imposé comme un groupe virtuel à part sur la scène K-Pop. Depuis leurs débuts, les membres ont multiplié les projets, entre albums tels que « Caligo Pt.1 », « PLBBUU » ou « Hide and Seek », et participations à des bandes originales de séries, notamment « Dear Hyeri » et « The Fiery Priest 2 ». Avec cette collaboration cinématographique, le boys band poursuit son exploration musicale tout en restant fidèle à une émotion simple et directe.