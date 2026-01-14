Big Naughty dévoile le single « Sincere Lies » en featuring avec Gary

ⓒ H1GHRMUSIC RECORDS

À travers son nouveau single « Sincere Lies », le rappeur et chanteur sud-coréen Big Naughty adresse un message empreint de sincérité.





Construit sur une production intense et puissante, le titre fait cohabiter le rap introspectif propre à l’artiste et un chant clair et libérateur. Autour du thème des « promesses trop lourdes à porter », Big Naughty revient sur le chemin parcouru et pose un regard plus lucide sur le passé. Il y évoque, avec sa sensibilité, ces émotions et ces expériences que l’on ne comprend pleinement qu’en avançant dans la vie.





La participation de Gary, figure emblématique du rap coréen, apporte une profondeur supplémentaire au récit. Il livre un passage direct et sans détour, où il parle d’une vie menée à toute vitesse et du poids bien réel du quotidien. Sa voix grave et solide rencontre celle de Big Naughty, plus brute mais parfaitement maîtrisée, et fait émerger un équilibre naturel au sein d’un même morceau.





À travers « Sincere Lies », Big Naughty associe exigence musicale et cohérence narrative pour aborder les difficultés ordinaires, les responsabilités et les choix qui jalonnent l’existence. Sorti le dernier jour de l’année 2025, le titre résonne comme une confession sincère et chaleureuse, laissant aux auditeurs une impression durable de réconfort et d’élan.