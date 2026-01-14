Heize publie le single « Even if », avec Ji Chang-wook dans le clip

ⓒ P NATION

Sorti le 31 décembre, le nouveau single numérique de Heize, intitulé « Even if », faisait rapidement parler de lui, notamment grâce à la présence de l’acteur Ji Chang-wook dans son clip.





Porté par une esthétique R&B soul, « Even if » délivre un message simple et profond. Même si le monde change ou s’effondre, l’amour, lui, reste intact. Heize a participé à l’écriture et à la composition du morceau, donnant naissance à une interprétation plus nuancée, où son univers musical s’exprime avec une intensité renouvelée.





Tourné à Sapporo au Japon, le clip met en scène Heize et Ji Chang-wook dans une relation empreinte de retenue et de mélancolie, créant une atmosphère qui évoquait celle d’un film. Les deux artistes s’étaient rencontrés par l’intermédiaire d’une connaissance commune, avant de découvrir qu’ils vivaient dans le même quartier. La vocaliste avait ensuite proposé à Ji Chang-wook d’incarner le personnage masculin du clip, une invitation que l’acteur avait acceptée sans hésiter, donnant ainsi naissance à ce duo à l’écran.





Après son retour avec son mini-album « LOVE VIRUS Pt.1 » et la réussite de son concert solo, le premier en près de deux ans, Heize enchaîne les projets sans ralentir. Dans cette continuité, « Even if » s’impose comme un titre à part, pensé comme un cadeau de début d’année pour ses fans.